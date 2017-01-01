Депутаты поддержали закон о финмониторинге

Закон поддержали 246 народных депутатов.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Закон поддержали 246 народных депутатов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Нардеп Ольга Василевской-Смаглюк заявила, что законопроект устанавливает “справедливые и пропорциональные санкции для тех субъектов, которые привлекаются к профессиональному отмыванию средств“.

Она добавила, что при доработке ко второму чтению депутаты уточнили перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения.

Стоит отметить, что закон вводит общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействию легализации доходов.

А также увеличивает пороговую сумму и уменьшает количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать в Госфинмониторинг.

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В частности, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций борющихся с отмыванием средств.

Напомним, депутаты передали сферу занятости в подчинение Минэкономики.

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