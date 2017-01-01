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Милованов пообещал решить проблему с компанией Укрбуд

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Министр пообещал, что правительство позаботится о 13 000 вкладчиках.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Кабмин намерен решать проблемы людей, которые инвестировали в строительство жилья компанией Укрбуд. Об этом сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире телеканала Интер.

“Правительство должно отвечать за справедливость, поэтому эта проблема - тоже ответственность правительства. И задача правительства - найти правильный механизм“, - сказал министр.

Министр акцентировал, что правительство позаботится о том, чтобы “справедливость была восстановлена“.

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Стоит отметить, что Укрбуд остановил строительство 26 объектов, инвесторами которых являются около 13 000 семей.

Достроить проекты Укрбуда дал предварительное согласие другой крупный застройщик - Интеграл-Буд, но он ожидает содействия от государства.

Напомним, Микитась рассказал, кому сейчас принадлежит Укрбуд.

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Теги: укрбуд, Милованов, строительство
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