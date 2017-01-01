Чем больше украинцы работают, тем несчастнее становятся — эксперт

Из-за работы украинцы имеют мало свободного времени, что делает их менее счастливыми .

Каждый второй украинец недоволен своей работой depositphotos.com

Каждый второй украинец недоволен своей работой. Кроме того, наличие или отсутствие работы не влияет на то, ощущают украинцы себя счастливыми или нет. Об этом рассказала доцент Киевской школы экономики Ольга Купец, пишет Сегодня.

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Эксперт также рассказала, ссылаясь на данные социсследования, что люди, имеющие пассивный доход, более удовлетворены жизнью.

“К сожалению, в нашей стране так: чем больше люди работают, тем больше они несчастны. Люди, которые меньше работают, получают субсидии, те, у кого много детей – бесплатное питание, но, конечно, не бесплатное, а за счет других граждан, которые работают… Получается такая несправедливость: люди, которые работают, менее счастливые, поскольку у них нет времени ощутить это счастье“, – объяснила она.

Более того, не всегда в Украине работает правило: чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь. Порой нетрудовые доходы (сдача жилья в аренду, субсидии, пенсии, переводы мигрантов из-за границы) превышают доход от заработной платы.

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Поэтому украинцы, имеющие пассивный доход, чувствуют себя более счастливыми из-за того, что они имеют больше свободного времени, чем те, кто такого дохода не имеет.

Напомним, украинцы бьют рекорды на рынке труда в Финляндии.

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