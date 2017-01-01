Сколько зарабатывают звезды в новогоднюю ночь

Больше всех за концерт берет Светлана Лобода.

Каждый новый год в канун самого праздника или на корпоратив приглашают украинских звезд. Сколько зарабатывают артисты в преддверии новогодних праздников, пишет Strana.ua.

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Сегодня вечером впервые на корпоратив собираются депутаты фракции “Слуга народа“. Праздновать будут в дорогом столичном клубе - CHI by Decadence House. Замглавы фракции Александ Корниенко рассказал, что депутаты будут “скидываться“ на корпоратив — по 2-3 тыс грн.

Выступать, конечно, на веселье будут и звезды. Планируется усиленная охрана.

Сколько же удается зарабатывать звездам во время новогодних праздников?

Больше всех за свой концерт берет Светлана Лобода, которая поет, как правило, лишь на частных мероприятиях — от 150 000 долларов. Немалые деньги требует и Верка Сердючка — минимум 70 000 долларов.

Тина Кароль в этом году на Новый год будет в Харькове. 31 декабря певица даст два концерта в городе — в 16:00 и в 19:00. Цена за билет: от 300 до 1250 грн.

“В новогодний период, конкретно с первого декабря - цены на звезд всегда дороже. В полтора-два раза. Если в обычный день Тина Кароль согласится выступить у вас за 25 000 долларов, то в новогоднюю ночь - это будет не меньше 50 000 долларов. Кстати, ее “забронировали“ еще в сентябре. Многие хотели послушать Кароль в новогоднюю ночь, но слышали отказ. Думаю, Тина будет петь на суперзакрытой вечеринке у олигархов или политиков, знаете, когда просят не выкладывать видео в “Инстаграм“. Скорее всего, даже в Харькове, потому что концерт ее закончится не раньше 22:00, а там уже и Новый год на носу“, - рассказывает на анонимных условиях источник одного из ивент-агентств.

В новогоднюю ночь в Харькове будут также Наталья Могилевская и Олег Винник — концерт этих звезд стоит 30 000 и 70 000 долларов соответственно.

Больше всех за свой концерт берет Светлана Лобода strana.ua

Главный новогодний праздник состоится, конечно же, в Киеве. Его проведут в конгрессно-выставочном центре “Парковый“. Выступать будет Оля Полякова, кавер-группа Premier Project и диджей (пока неизвестно, кто именно). Вести вечер будут представители студии “Квартал 95“ Евгений Кошевой и Степан Казанин. Поляковой за выступление в новогоднюю ночь заплатят не менее 70 000 долларов.

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Мест на это концерт почти не осталось. Цена места за столиком — от 8000 до 16 000 грн для взрослых и 3000 грн для детей. В стоимость входит и необычное меню.

Напомним, в Испании установили самую дорогую елку в мире.

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