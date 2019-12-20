Газовые переговоры продолжились в Минске

Украинскую делегацию возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Сегодня в Минске проходит новый раунд переговоров по газу facebook.com

В Минске в пятницу, 20 декабря, проходят трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщают РИА Новости.

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Российскую делегацию представляют - глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новака и вице-премьер Дмитрий Козак. Представители России прибыли в Минск около 13 часов дня.

Незадолго до этого в Минск прибыла украинская делегация во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.

Отметим, глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев сообщил, что подписание контракта на транзит российского газа займет минимум месяц. Он отметил, что существует техническое ограничение, согласно которому подписание контракта возможно не раньше, чем через месяц.

“Если будет принято решение менять стандартный типовой договор на транспортировку газа, который согласовывает украинский регулятор, для этих целей точно нужен как минимум месяц. Это просто техническое ограничение, такое есть“, - передает слова Коболева Радио НВ.

Напомним, появились важные детали газовых переговоров.

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