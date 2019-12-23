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Депутаты предлагают ввести компенсацию за отказ от права на получение земли

Комментариев: 1
Получить бесплатно земельный участок имеют все граждане Украины.
Согласно статье 121 Земельного кодекса Украины граждане имеют право на бесплатное получение земли
Согласно статье 121 Земельного кодекса Украины граждане имеют право на бесплатное получение земли
depositphotos.com

Нардепы предлагают ввести компенсацию за отказ от права на получение земли от государства. Соответствующий законопроект размещен на сайте Верховной Рады.

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Отмечается, что согласно статье 121 Земельного кодекса Украины граждане имеют право на бесплатное получение земли:

- для ведения фермерского хозяйства,

- для ведения сельского хозяйства (не более 2 гектаров),

- для садоводства (не более 0,12 гектара),

- для строительства жилья (не более 0,25 гектара в селах и не более 0,10 гектара в городах),

- для строительства индивидуальных гаражей (не более 0,01 гектара).

Однако на практике схема получение земли работает крайне сложно. Получить землю удается не всем.

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Авторы законопроекта считают, что если выплачивать гражданам компенсацию за отказ на право получения земли — это решит сразу несколько проблем. Исчезнет социальная несправедливость, потому что кому-то удается оформить бесплатную землю, а кому-то — нет. Во-вторых, такое решение сократит очереди, в которые выстраиваются люди, желая осуществить свое законное право.

Также авторы убеждены, что закон поможет сократить коррупцию и обеспечит заботу государства для своих граждан.

Напомним, названы главные принципы продажи земельных паев.

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Теги: пай, рынок земли, право на землю, законопроект
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  23.12.2019, 15:50
Оценка:  0
гость
Украинская земля будет спиз...женн...на жи....д..а..ми.
гость  (аноним)  23.12.2019, 15:40
Оценка:  0
гость
Откажешься раз, а потом и детям землю не дадут, типа папа уже ее проел...
thebestdraw    23.12.2019, 15:32
Оценка:  +2
thebestdraw
знать бы сумму компенсации. а то в законопроекте про рыночную цену пишут... а какова она?
Суперхомо    23.12.2019, 15:41
Оценка:  0
Суперхомо
Будет очередь за компенсаций, лет на 25
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