Депутаты предлагают ввести компенсацию за отказ от права на получение земли
Нардепы предлагают ввести компенсацию за отказ от права на получение земли от государства. Соответствующий законопроект размещен на сайте Верховной Рады.
Читай также: В Госгеокадастре сделали заявление об открытии рынка земли
Отмечается, что согласно статье 121 Земельного кодекса Украины граждане имеют право на бесплатное получение земли:
- для ведения фермерского хозяйства,
- для ведения сельского хозяйства (не более 2 гектаров),
- для садоводства (не более 0,12 гектара),
- для строительства жилья (не более 0,25 гектара в селах и не более 0,10 гектара в городах),
- для строительства индивидуальных гаражей (не более 0,01 гектара).
Однако на практике схема получение земли работает крайне сложно. Получить землю удается не всем.
Читай также: Иностранцам не разрешат покупать землю в Украине
Авторы законопроекта считают, что если выплачивать гражданам компенсацию за отказ на право получения земли — это решит сразу несколько проблем. Исчезнет социальная несправедливость, потому что кому-то удается оформить бесплатную землю, а кому-то — нет. Во-вторых, такое решение сократит очереди, в которые выстраиваются люди, желая осуществить свое законное право.
Также авторы убеждены, что закон поможет сократить коррупцию и обеспечит заботу государства для своих граждан.
Напомним, названы главные принципы продажи земельных паев.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил