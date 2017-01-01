Новый трудовой закон: Милованов рассказал о главных пунктах

Новое трудовое законодательство предлагает ряд изменений.

Новое трудовое законодательство предлагает ряд изменений в Трудовой кодекс. О самых главных пунктах законопроекта сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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Расторжение трудового договора

Расторгнуть трудовой договор можно будет за две недели до ухода с места работы. Новый закон предусматривает, что заявление об уходе можно будет писать не только в письменной форме от руки, но и в электронном виде.

Досрочное увольнение

Причины, по которым работник может уйти с работы раньше, чем через две недели, будут прописаны в трудовом договоре на основе диалога между сотрудником и работодателем.

Компенсации за невыполнение трудового договора

Если работодатель не выполняет условия трудового договора, то работник сможет его расторгнуть в любое время. Для этого сотруднику необходимо будет предоставить письменное соглашение, а работодатель должен будет заплатить сотруднику компенсацию, размер которой составляет 50 дневных зарплат.

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Ограничения для руководства

Право увольнения за две недели будет ограничено для топ-менеджмента, поскольку такая ситуация может повлечь за собой огромный вред для компании.

Компенсации при увольнении

Если работодатель увольняет работника, то первый обязан выплатить сотруднику компенсацию и предупредить сотрудника об увольнении за два месяца. Если работодатель захочет уволить человека за один день, то он должен заплатить ему двойную компенсацию за два месяца (4 зарплаты).

Напомним, бизнес-омбудсмен рассказал, когда экономика Украины достигнет уровня Польши.

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