Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда

Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.

Государственная служба финансового мониторинга за прошлый год выявила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Больше 200 подготовленных материалов касались возможных фактов легализации средств на общую сумму 41,8 млрд гривен.

Кроме того, в 48 случаях были заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен.

Материалы, подготовленные Госфинмониторингом, в основном получали Государственная фискальная служба, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и органы прокуратуры.

Напомним, Нацбанк обнародовал программу действий на год.

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