В какие страны чаще всего ездят на заработки украинцы

Лидирует по количеству вакансий Польша.

Больше всего на рабочие специальности украинцев берут работать в Польше depositphotos.com

Больше всего на рабочие специальности украинцев берут работать в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве. Об этом свидетельствует аналитика портала OLX Работа, пишет Finance.ua.

Читай также: Польша повысила минимальные зарплаты: Как это скажется на украинцах

Лидирует по количеству вакансий Польша.

За последнее время украинцы стали также часто ездить на заработки в Словакию — 2019 году около 1300 вакансий было именно в этой стране. Средняя зарплата в Словакии — около 28 тыс грн.

Также часто украинцы ездят работать в Израиль и Германию.

Чаще всего работодатели искали официантов — в 2019 году количество вакансий составило 1823. Также часто искали водителей (1811 вакансий), упаковщиков (1212), строителей (811), разнорабочих (701).

Читай также: Вырастут ли зарплаты в Украине в 2020 году — эксперты

Меньше всего платят людям в Черногории, Болгарии и Грузии — около 16 тыс грн.

В то же время, в Израиле официант может зарабатывать около 61 тыс грн, штукатур в Литве — 60 тыс грн, а сантехник в Германии — окло 50 000 грн

В то же время, если анализировать запросы украинцев, то чаще всего люди искали работу в Польше, Германии и Чехии.

Чаще всего работодатели искали официантов blog.olx.ua

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram