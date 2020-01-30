В какие страны чаще всего ездят на заработки украинцы
Больше всего на рабочие специальности украинцев берут работать в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве. Об этом свидетельствует аналитика портала OLX Работа, пишет Finance.ua.
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Лидирует по количеству вакансий Польша.
За последнее время украинцы стали также часто ездить на заработки в Словакию — 2019 году около 1300 вакансий было именно в этой стране. Средняя зарплата в Словакии — около 28 тыс грн.
Также часто украинцы ездят работать в Израиль и Германию.
Чаще всего работодатели искали официантов — в 2019 году количество вакансий составило 1823. Также часто искали водителей (1811 вакансий), упаковщиков (1212), строителей (811), разнорабочих (701).
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Меньше всего платят людям в Черногории, Болгарии и Грузии — около 16 тыс грн.
В то же время, в Израиле официант может зарабатывать около 61 тыс грн, штукатур в Литве — 60 тыс грн, а сантехник в Германии — окло 50 000 грн
В то же время, если анализировать запросы украинцев, то чаще всего люди искали работу в Польше, Германии и Чехии.
Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.
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Полная версия правил
Можно спокойно закрывать границу и разрывать дипотношения - там наших нет!
Наши литовские братья с телеканала Lietuvos ryto TV решили заменить некоторые передачи с кацапским диалектом на украинские! Всталискален епта! Дедываевале!
Еще каких-то 30 лет назад, украинцы (и не только) сидели в концлагере "ссср", с единственной перспективой сдохнуть в этом скотомогильнике. Теперь, когда Украина послала кацапстан накуй, все дороги в свободный мир открыты! А кацапстан сосет куй!
СЛАВА УКРАИНЕ!