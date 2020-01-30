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В какие страны чаще всего ездят на заработки украинцы

Комментариев: 4
Лидирует по количеству вакансий Польша.
Больше всего на рабочие специальности украинцев берут работать в Польше
Больше всего на рабочие специальности украинцев берут работать в Польше
depositphotos.com

Больше всего на рабочие специальности украинцев берут работать в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве. Об этом свидетельствует аналитика портала OLX Работа, пишет Finance.ua.

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Лидирует по количеству вакансий Польша.

За последнее время украинцы стали также часто ездить на заработки в Словакию — 2019 году около 1300 вакансий было именно в этой стране. Средняя зарплата в Словакии — около 28 тыс грн.

Также часто украинцы ездят работать в Израиль и Германию.

Чаще всего работодатели искали официантов — в 2019 году количество вакансий составило 1823. Также часто искали водителей (1811 вакансий), упаковщиков (1212), строителей (811), разнорабочих (701).

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Меньше всего платят людям в Черногории, Болгарии и Грузии — около 16 тыс грн.

В то же время, в Израиле официант может зарабатывать около 61 тыс грн, штукатур в Литве — 60 тыс грн, а сантехник в Германии — окло 50 000 грн

В то же время, если анализировать запросы украинцев, то чаще всего люди искали работу в Польше, Германии и Чехии.

Чаще всего работодатели искали официантов
Чаще всего работодатели искали официантов
blog.olx.ua

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

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Теги: рынок труда, Работа за границей, работа, трудовые мигранты
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  30.01.2020, 15:55
Оценка:  0
гость
Ну вот видите! Из этой статьи сразу стало ясно, что в рашке не работает НИ ОДНОГО украинца!
Можно спокойно закрывать границу и разрывать дипотношения - там наших нет!
гость  (аноним)  30.01.2020, 15:28
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!

Наши литовские братья с телеканала Lietuvos ryto TV решили заменить некоторые передачи с кацапским диалектом на украинские! Всталискален епта! Дедываевале!

гость  (аноним)  30.01.2020, 15:01
Оценка:  -1
гость
Ну и чудненько!
Еще каких-то 30 лет назад, украинцы (и не только) сидели в концлагере "ссср", с единственной перспективой сдохнуть в этом скотомогильнике. Теперь, когда Украина послала кацапстан накуй, все дороги в свободный мир открыты! А кацапстан сосет куй!
СЛАВА УКРАИНЕ!
гость  (аноним)  30.01.2020, 14:46
Оценка:  0
гость
Ну это официальные запросы и трудоустройства через лицензированные агенства. Вся статистика если копнуть глубже выглядит совершенно иначе... Хотя не спорю, и тут поляки в лидерах. Особенно на сезонных сельхозработах.
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