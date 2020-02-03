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Нафтогаз о словах нардепа: Продавать собак не надо

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Украинцам нужно обращаться за денежной помощью, на которую они имеют право по закону, отметили в НАК.
Нафтогаз прокомментировал заявление Евгения Брагара
Нафтогаз прокомментировал заявление Евгения Брагара
depositphotos.com

В НАК Нафтогаз утверждают, что украинцам не нужно продавать домашних любимцев для того, чтобы хватило денег на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook в воскресенье, 2 февраля.

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Отмечается, что семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.

“В Госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд гривен “живых“ денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн гривен ежедневно, представьте себе эту сумму“, – отметили в Нафтогазе.

Также сообщается, что сайт о субсидиях teplo.gov.ua сейчас не отвечает. Поэтому для информации пользователям можно заходить на сайт Минсоцполитики.

“Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону“, – говорится в сообщении с хэштегом #БроНеПродається.

Ранее народный депутат от президентской фракции Слуга народа Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку “элитной породы“, чтобы ей хватило денег на оплату коммунальных услуг.

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После разгоревшегося скандала депутат извинился за свои слова. Руководство фракции Слуга народа заявило, что не поддерживает позицию Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами и принесло извинения за его слова.

Напомним, украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ.

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Теги: Тарифы ЖКХ, собака, Нафтогаз, собаки, тарифы, жкх, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, субсидии, субсидия
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.02.2020, 13:44
Оценка:  0
гость
Был на вписке,я там новенький,никого не знал. Выпил,понравилась одна телка,по синьке в параше дрочил и меня спалил один тип. На нервах я выпил полбутылки водки и рыгал с балкона.соседи наехали на хозяина,он грит ты чё припиздoк не мог в параше поблевать,а тот чел сказал что я там драчил
гость  (аноним)  03.02.2020, 13:36
Оценка:  0
гость
Поздняк метаться! Теперь каждый депутат от слуги народа просто обязан купить у должника жкх "собаку элитной породы" на сумму задолженности...
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