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Мировая экономика изменится из-за пандемии коронавируса - Чурий

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Пока рано прогнозировать последствия коронавируса, поскольку ситуация развивается достаточно динамично.
Олег Чурий
Олег Чурий
flickr.com

Мировая экономика изменится из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил замглавы Национального банка Олег Чурий, передает РБК-Украина.

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В то же время, замглвы НБУ подчеркнул, что пока рано прогнозировать последствия коронавируса, поскольку ситуация развивается достаточно динамично. 

“Экономика такая вещь, что она будет приспосабливаться. Мы, наверное, в конце будем иметь немного другую экономику мировую. Она, наверное, будет более диджитализирована, часть сотрудников будет работать из дома, дистанционно”, — сказал Чурий.

Представитель НБУ также подчеркнул, что некоторые сферы экономики могут даже подняться на волне пандемии. 

“Например, если говорить об интернет-компаниях”, — сказал он и добавил, что это также касается телевизионных продуктов.

Напомним, Нацбанк объяснил резкий рост спроса на валюту.

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Теги: экономика, макроэкономика, коронавирус, Чурий
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