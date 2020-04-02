"Как в 90-е": российская нефть упала до $10 за баррель

На фоне снижения мировых цен на нефть добыча сырья в России становится не ликвидной.

Цена добываемой в России нефти продолжает стремительно падать. К примеру, стоимость барреля нефти марки Urals упала еще на 2,25 доллара и приблизилась вплотную к минимальным ценам 1999 года. Об этом сообщило агентство Argus.

Как говорится в сообщении, стоимость партий Urals объемом по 80 тыс. тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении уменьшилась в среду также на 2,25 долларов за баррель до минимального значения с марта 1999 года - 12,79 долларов за баррель.

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При этом затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы уже превышают стоимость барреля нефти Urals. Это значит, что цена российской нефти стала отрицательной.

Раннее Россия заявляла, что сможет выдержать низкие цены на нефть минимум 16 месяцев.

Ранее сообщалось о том, что в пятницу, 3 апреля, президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидерами нефтедобывающих компаний и предложить свой антикризисный план, в котором также присутствует пункт о введении пошлин на импорт сырья из Саудовской Аравии в США.

Снижение цен на нефть делает добычу сланцевой нефти в США нерентабельной.

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Принятие антикризисного плана Америки должно положить конец ценовой войне между Россией и странами нефтяной коалиции, в которую вошли Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и ОАЭ. Кроме того, если план будет принят, то в апреле эксперты ожидают небольшого роста цены на фьючерсы на нефть эталонной марки Brent, которые всего за сутки поднялись в цене на 9,5% и сегодня торгуются на отметке в $27,13.

Раннее сообщалось, что цена не бензин и ДТ в Украине снизится на 3-5 грн. из-за глобального падения цен на нефть.