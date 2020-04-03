Карантин в Украине ужесточат накануне пасхальных праздников

Правительство не собирается смягчать карантинные меры даже во время праздников.

В преддверии пасхальных праздников, а именно с 6 по 24 апреля, власти Украины планируют ужесточить карантинный режим. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Если же после этого динамика заражения пойдет на спад, то карантинные меры могут ослабить.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал снизить карантинные ограничения в конце апреля, но проводить их в несколько этапов. Вначале будет восстановлено движение общественного транспорта, для трудоспособного населения станет возможным посещение рабочих мест. Премьер надеется, что ослабление карантина позволит рать рестарт экономики страны уже в начале мая.

“По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать ослабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов“, - сказал премьер в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Однако о полном снятии карантинных мер говорить пока рано. По-прежнему будут действовать ограничения на массовые мероприятия и развлечения. Для школьников и студентов карантин может быть продлен. Это касается и пожилого населения Украины.

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По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Украине составляет 942 человека, 23 скончались.

Ранее сообщалось, что Рада провалила голосование за изменение бюджета в связи с эпидемией коронавируса.