Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Карантин в Украине ужесточат накануне пасхальных праздников

Комментариев: 2
Правительство не собирается смягчать карантинные меры даже во время праздников.
Президент ужесточит карантинные меры на Пасху
Президент ужесточит карантинные меры на Пасху
president.gov.ua

В преддверии пасхальных праздников, а именно с 6 по 24 апреля, власти Украины планируют ужесточить карантинный режим. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Если же после этого динамика заражения пойдет на спад, то карантинные меры могут ослабить.

Читай также: Сколько стоит лечение одного больного коронавирусом в Украине и других странах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал снизить карантинные ограничения  в конце апреля, но проводить их в несколько этапов. Вначале будет восстановлено движение общественного транспорта, для трудоспособного населения станет возможным  посещение рабочих мест. Премьер надеется, что ослабление карантина позволит рать рестарт экономики страны уже в начале мая.

“По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать ослабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов“, - сказал премьер в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Однако о полном  снятии карантинных мер говорить пока рано. По-прежнему будут действовать ограничения на массовые мероприятия и развлечения. Для школьников и студентов карантин может быть продлен. Это касается и пожилого населения Украины.

Читай также: Торговые ограничения во время карантина смягчили

По последним данным, число инфицированных коронавирусом  в Украине составляет 942 человека, 23 скончались.

Ранее сообщалось, что Рада провалила голосование за изменение бюджета в связи с эпидемией коронавируса.

Поделись:
Теги: Шмыгаль, карантин, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  03.04.2020, 14:36
Оценка:  0
гость
14:17, так они же могут за собой и их семьи с детьми потянуть на больничную койку (а возможно и в морг).
Потом истерики и волосы рвут, если сами выживут. Но мозг там отключен.
гость  (аноним)  03.04.2020, 14:17
Оценка:  +1
гость
Еще бы бабушкам и теткам как-то вбить в голову, что их поход толпой в церковь может стать последним в их жизни.
Это должно исходить от самих священников, но там многие отрицают реальность напрочь.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь