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В Слуге народа пояснили, на что будут потрачены деньги из обновленного бюджета

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В партии заявили, что заработные платы учителям сокращены не будут.
В Слуге народа пояснили, на что будут потрачены деньги из обновленного бюджета
В Слуге народа пояснили, на что будут потрачены деньги из обновленного бюджета
EPA/UPG

В партии Слуга народа пояснили, как будут потрачены деньги из обновленного бюджета 2020. Напомним, сегодня 249 нардепов поддержали соответствующий законопроект №3279-д. Решение было принято ВР в понедельник, 13 апреля. 

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“Расходы на оборону и медицину - не сокращать, зарплаты чиновникам - урезать. Сейчас Верховная Рада 249 голосами поддержала обновленный вариант изменений в Государственный бюджет“ - говорится в сообщении.

Обновленный бюджет Украины 2020: Основные изменения

✅ Cоздается Фонд борьбы с коронавирусом. Более 64 млрд грн пойдут на доплаты врачам, которые спасают украинцев от коронавируса, закупку аппаратов ИВЛ, защитного оборудования и тестов, а также на выплаты тем, кто потерял работу из-за кризиса.
✅ Расходы на оборону и медицину - остаются в полном объеме.
✅ Зарплаты учителям и стипендии студентам - не “урезаются“.
✅ Пенсии проиндексируют. На 10 млрд грн увеличат финансирование Пенсионного фонда, пенсионеры получат по 1000 гривен разовой помощи.
✅ Урежут зарплаты чиновникам: судьям, нардепам, прокурорам, работникам НБУ, НАБУ, Назка, членам наблюдательных советов и другим.
✅ Финансирования Дорожного фонда - полностью восстановлено, государство продолжит строить новые дороги, больницы, школы и садики.

В Слуге народа пояснили, на что будут потрачены деньги и...
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Ранее сообщалось о том, что мир входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов.

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Теги: бюджет 2020, изменения
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