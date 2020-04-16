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Минсоцполитики запустило платформу Помощь рядом

Комментариев: 1
Платформа создана для оказания помощи самым незащищенным гражданам Украины.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Министерство социальной политики запустило платформу Помощь рядом. Данный сервис создан для предоставления адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина. Об этом сообщает пресс-служба в четверг, 16 апреля.

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“Новый социальный проект должен создать условия для привлечения благотворительных, общественных организаций, бизнеса, волонтеров для оказания помощи людям, которые в ней нуждаются“ - говорится в сообщении Минсоцполитики. 

Эта информационная платформа призвана помочь тем, кому нужна забота. Каждый может сделать заявку о том, кому нужна помощь. И все неравнодушные будут помогать людям - заявила министр

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По словам Марины Лазебной, граждане могут обращаться на “горячие“ телефонные линии и оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров.

Социальный проект Помощь рядом
Социальный проект Помощь рядом
Скрин

Социальный проект Помощь рядом
Социальный проект Помощь рядом
Скрин

Попросить о помощи можно по данным телефонам
Попросить о помощи можно по данным телефонам
Скрин

Ранее в Минсоцполитики рассказали, кому положена “карантинная“ тысяча.

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Теги: Минсоцполитики, помощь
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SINOBI-LIFE    16.04.2020, 12:16
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Самые незащищённые это коломойша,ахметка и прочии???
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