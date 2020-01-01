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На ремонт дорог в Украине госбанк выделил почти 6 млрд грн

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В 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.
"Укрэксимбанк" и Укравтодор договорились о первом транше на ремонт дорог
"Укрэксимбанк" и Укравтодор договорились о первом транше на ремонт дорог
president.gov.ua

АО “Укрэксимбанк“ и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) при участии президента Украины Владимира Зеленского подписали соглашение о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн, информирует Официальное интернет-представительство главы государства.

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“Несмотря на карантинные мероприятия в нашей стране, самое главное - что государство работает и вместе с банковской сферой и строительными компаниями строит километра дорог и “сшивает“ нашу страну. Как я уже говорил, дороги, мосты - это приоритет“, - отметил Зеленский.

По его словам, программа “Большая стройка“ - это имидж Украины как страны с современными и качественными дорогами, Президент также отметил, что программа способствует созданию новых рабочих мест.

Председатель Укравтодора Александр Кубраков поблагодарил президента, правительство и парламент за важные и своевременные решения, позволившие Укравтодора привлечь кредитные средства под государственные гарантии.

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В свою очередь председатель Правления АО “Укрэксимбанк“ Евгений Мецгер отметил, что финучреждение готово стать финансовым партнером “Большой стройки“ и подставить финансовое и сервисное плечо всем компаниям, в частности подрядным, которые будут задействованы в возведении объектов этой программы.

Суммарно в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль призвал нанимать украинцев для строительства дорог.

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Теги: дорога, Укравтодор, Укрэксимбанк, ремонт дорог, транш
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