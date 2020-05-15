Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина не может себе позволить самую дорогую в Европе зеленую энергию - Шмыгаль

Комментариев: 1
Украина не хочет ограничивать инвестиции в зеленую энергетику, но по нынешним ценам платить за нее не в состоянии.
Украина не может себе позволить самую дорогую в Европе зеленую энергию - Шмыгаль
Украина не может себе позволить самую дорогую в Европе зеленую энергию - Шмыгаль
Урядовий портал

Украина не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе. Об этом в ходе встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читай также: Энергетику Украины планируют “озеленить“

По его словам, чистая энергия в Украине должна развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям. Но сегодня, в период кризиса в энергетической сфере, страна не может себе позволить платить за зеленую энергию по нынешним ценам.

“Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственно перед страной“, - сказал Шмыгаль.

Читай также: Украина резко поднялась в рейтинге по инвестициям в “зеленую“ энергетику

По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. Уже в понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.

Напомним, что Кабмин хочет остановить строительство новых солнечных и ветряных электростанций.

Поделись:
Теги: Шмыгаль, зеленая энергия, энергоресурсы, тарифы, инвестиции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
СерыйКыць    15.05.2020, 11:46
Оценка:  -22
СерыйКыць
Шмурдяк,та ты шо!Правда?И что ты,плешивый клоун,сделаешь?Покукарекаешь и сглотнёшь,получив долю от этих барыг.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь