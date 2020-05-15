Украина не может себе позволить самую дорогую в Европе зеленую энергию - Шмыгаль

Украина не хочет ограничивать инвестиции в зеленую энергетику, но по нынешним ценам платить за нее не в состоянии.

Украина не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе. Об этом в ходе встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, чистая энергия в Украине должна развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям. Но сегодня, в период кризиса в энергетической сфере, страна не может себе позволить платить за зеленую энергию по нынешним ценам.



“Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственно перед страной“, - сказал Шмыгаль.

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По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. Уже в понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.

Напомним, что Кабмин хочет остановить строительство новых солнечных и ветряных электростанций.