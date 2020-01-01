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Смолий рассказал, на что пойдет первый транш МВФ

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Общая сумма программы составляет около 5 млрд долларов.
Смолий рассказал, на что пойдет первый транш МВФ
Смолий рассказал, на что пойдет первый транш МВФ
НБУ

Первый транш средств от Международного валютного планируется потратить на покрытие дефицита государственного бюджета. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

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По его словам, заем Украина может получить уже в конце мая - начале июня.

“До конца года от МВФ Украина может получить до 3,5 млрд долларов. Общая сумма программы составляет около 5 млрд долларов“, - уточнил глава НБУ.

Он отметил, что общая сумма займов от МВФ, которые Украина может получить в 2020-2021 годах и по программе stand-by, и по программе расширенного финансирования, которая обсуждалась ранее, является одинаковой.

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В то же время, по словам Смолия, сотрудничество с фондом открывает двери для получения дополнительного финансирования от Мирового банка, Европейской комиссии и правительств Канады и Японии.

“Если это сложить вместе, то может быть около 6-6,5 млрд долларов“, - сказал Смолий.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на получение первого транша от МВФ до конца мая.

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Теги: МВФ, кредит, транш, Смолий, дефицит госбюджета
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