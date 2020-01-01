Зеленский ликвидировал Нацкомиссию финансовых услуг: Подробности

Регулированием рынка небанковских финансовых услуг теперь занимается НБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

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В документе уточняется, что указ подписан в связи с изменениями в законодательстве относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

“Постановляю: прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации“, - говорится в указе президента.

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Документом глава государства также поручает создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг. Ее председателем назначена руководитель аппарата ведомства Татьяна Галабудская. О результатах работы она обязана будет проинформировать в трехмесячный срок.

Кроме того, президент поручил Кабмину решить вопрос дальнейшего использования объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.

Напомним, что Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.