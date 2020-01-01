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Зеленский ликвидировал Нацкомиссию финансовых услуг: Подробности

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Регулированием рынка небанковских финансовых услуг теперь занимается НБУ.
Зеленский ликвидировал Нацкомиссию финансовых услуг
Зеленский ликвидировал Нацкомиссию финансовых услуг
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

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В документе уточняется, что указ подписан в связи с изменениями в законодательстве относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

“Постановляю: прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации“, - говорится в указе президента.

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Документом глава государства также поручает создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг. Ее председателем назначена руководитель аппарата ведомства Татьяна Галабудская. О результатах работы она обязана будет проинформировать в трехмесячный срок.

Кроме того, президент поручил Кабмину решить вопрос дальнейшего использования объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.

Напомним, что Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

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Теги: Зеленский, Нацкомфинуслуг, НБУ
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