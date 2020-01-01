Партия Шария проиграла суд на 3,2 млн бюджетных гривен: Подробности

Политсила требовала взыскать с НАПК средства на финансирование за 2019 год.

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований “Партии Шария“ к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщается на сайте движения Честно.

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Согласно сообщению, иск касался государственного финансирования политсилы. В частности, “Партия Шария“ требовала признать противоправной бездеятельность НАПК в вопросе распределения средств государственного финансирования политических партий за 2019 год в пользу “Партии Шария“;



Также политсила просила взыскать из госбюджета через НАПК средства в пользу “Партии Шария“ в размере 3,2 миллиона гривен.

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Как известно, во время выборов в Верховную Раду Украины 2019 года “Партия Шария“ набрала 2,23% голосов избирателей и получила право на государственное финансирование. Однако в октябре 2019 года вступил в силу закон, которым был повышен барьер для получения госсредств с 2 до 5%.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия обнаружила нарушения в отчете Партии Шария за расходование средств во время предвыборной кампании 2019 года.