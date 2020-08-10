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Шмыгаль обосновал повышение "минималки" с 1 сентября: Подробности

Комментариев: 2
Премьер называет будущий рост минимальной зарплаты "элементом поддержки экономики".
Шмыгаль обосновал повышение "минималки" с 1 сентября
Шмыгаль обосновал повышение "минималки" с 1 сентября
Денис Шмыгаль/Facebook

Повышение минимальной заработной платы в Украине является одним из “элементов поддержки экономики, вместе с другими стимулирующими мерами“. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, рост уровня “минималки“ призван способствовать повышению покупательной способности украинцев.

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“Инфляционный отчет НБУ за апрель 2018 года, в частности, определял, что повышение МЗП способствовало повышению потребительского спроса. Вместе с тем на ближайшие месяцы этого года бизнес называет низкий потребительский спрос одной из главных проблем для развития“, - написал Шмыгаль.

В то же время, по словам премьера, выходу украинской экономики из кризиса способствуют государственные программы.

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“По правительственным программам частичной безработицы удалось сохранить 360 тысяч рабочих мест. Для этого мы выделили 1,8 млрд грн. Это та помощь бизнесу, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты. Также, через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тысяч человек“, - констатировал Шмыгаль.

Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты в Украине до 5 тыс грн с 1 сентября 2020 года.

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Теги: Шмыгаль, минимальная зарплата, госпрограмма
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Комментариев (2)
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ptica-govorun    10.08.2020, 14:28
Оценка:  0
ptica-govorun
Обоснование простое до опупения - повышение минималки = больше налогов с зарплаты и меньше субсидий за коммуналку.
Noblesse_obliger    10.08.2020, 14:09
Оценка:  -2
Noblesse_obliger
Шлепар языком мелет как обычно!!!
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