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Германия: транзит газа через Украину в ЕС будет возможен и в дальнейшем

Комментариев: 2
Решение в споре вокруг будущей роли Украины как страны-транзитера российского газа после запуска Северного потока-2 могут найти в ближайшие дни.
Петер Альтмайер оптимистично рассчитывает на будущее сотрудничество в газовой сфере
Петер Альтмайер оптимистично рассчитывает на будущее сотрудничество в газовой сфере
depositphotos.com

Транзит российского газа через Украину в Европу будет возможен и в дальнейшем. Об этом заявил во вторник, 15 мая, в Москве министр экономики Германии Петер Альтмайер после встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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По его словам, решение в споре вокруг будущей роли Украины как страны-транзитера российского газа после запуска газопровода Северный поток-2 может быть найдено в ближайшие дни.

"Транзит природного газа из России через Украину будет возможен и в дальнейшем", - сообщил Альтмайер.

Он отметил, что "очень оптимистично" рассчитывает на будущее сотрудничество в газовой сфере "в той форме, которой в последние годы не было".

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"Все опасения учтены!" - написал министр в своем микроблоге Twitter в ответ на твит немецкого журналиста Юлиана Репке, который в связи с переговорами Альтмайера с и. о. министра энергетики РФ Александром Новаком выразил надежду на то, что "будут учтены опасения" не только Украины, но и Германии.

Отмечено, что Альтмайер и Новак обсудили "состояние и перспективы взаимодействия в энергетической сфере как по линии поставок энергоресурсов и реализации инфраструктурных объектов, так и сотрудничества на уровне коммерческих предприятий", в частности, вопросы реализации газопровода Северный поток-2.

Напомним, в Германии началось строительство немецкого участка газопровода РФ.

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Теги: Россия, газ, Украина-Россия, Германия, Северный поток, nord stream, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, газовая война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.05.2018, 12:44
Оценка:  0
гость
Зачем России и Германии посредники в виде Украины, если можно гнать газ напрямую, а то что интересы Украины учтут - это бла-бла, чтобы Украина пока успокоилась, а когда построят СП2, тогда скажут "выражаем обеспокоенность" Деньги-деньги-деньги - зачем млрд. платить Украине ???
гость  (аноним)  16.05.2018, 11:37
Оценка:  +1
гость
"будут учтены опасения" не только Украины, но и Германии

Немцы ясен пень опасаются чтоб для них гнали газ только по северным потокам! Потому и обещания в сторону Украины такие размытые и нечеткие...Ну теперь после окончания прокладки турецкого потока и пуска крымского моста СП-2 не иллюзия!
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