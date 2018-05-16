Германия: транзит газа через Украину в ЕС будет возможен и в дальнейшем
Транзит российского газа через Украину в Европу будет возможен и в дальнейшем. Об этом заявил во вторник, 15 мая, в Москве министр экономики Германии Петер Альтмайер после встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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По его словам, решение в споре вокруг будущей роли Украины как страны-транзитера российского газа после запуска газопровода Северный поток-2 может быть найдено в ближайшие дни.
"Транзит природного газа из России через Украину будет возможен и в дальнейшем", - сообщил Альтмайер.
Он отметил, что "очень оптимистично" рассчитывает на будущее сотрудничество в газовой сфере "в той форме, которой в последние годы не было".
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"Все опасения учтены!" - написал министр в своем микроблоге Twitter в ответ на твит немецкого журналиста Юлиана Репке, который в связи с переговорами Альтмайера с и. о. министра энергетики РФ Александром Новаком выразил надежду на то, что "будут учтены опасения" не только Украины, но и Германии.
Отмечено, что Альтмайер и Новак обсудили "состояние и перспективы взаимодействия в энергетической сфере как по линии поставок энергоресурсов и реализации инфраструктурных объектов, так и сотрудничества на уровне коммерческих предприятий", в частности, вопросы реализации газопровода Северный поток-2.
Напомним, в Германии началось строительство немецкого участка газопровода РФ.
Полная версия правил
Немцы ясен пень опасаются чтоб для них гнали газ только по северным потокам! Потому и обещания в сторону Украины такие размытые и нечеткие...Ну теперь после окончания прокладки турецкого потока и пуска крымского моста СП-2 не иллюзия!