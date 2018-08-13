В Украине введут "сухой" закон: где, когда и почему

Народные депутаты Украины предложили частично ввести "сухой" закон, ограничив продажу алкогольных напитков в ночное время.

В марте 2018 года Верховная Рада проголосовала за закон, который дает право городским советам определять время продажи алкогольных напитков на их территории. Приняв изменения в ряд законов, нардепы разрешили горсоветам также и штрафовать за продажу алкоголя во время комендантского часа. Имунитет получили лишь официально зарегистрированные рестораны. Владельцы же незаконных точек должны будут заплатить штраф от 30 (510 грн) до 100 (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом сообщает Обозреватель.

Читай также: Потратить мелочь и купить алкоголь: что должен сделать каждый украинец

Как указывали авторы закона, ежегодно от алкоголизма в стране погибают 40 тыс. человек. Причина тому - Украина одна из первых в мире по объемам потребления алкоголя. Оценив опыт отдельных украинских городов в сфере борьбы с алкоголизмом, депутаты решили помочь местным властям защититься от судов, которые, как показывает практика, могут и отменять такие решения.

Напомним, с 19 октября 2017 года Киевские городской совет уже запрещал продавать алкоголь в ночное время. Практика запрета продажи алкоголя действительно популярна среди регионов Украины. Так, во Львове ““сухой закон действует еще с 2011 года.

Читай также: Вложить с умом: как украинцу обеспечить себе безбедную старость

Аналогичное решение было принято и Ужгородским исполкомом. Там запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 07:00. А в Ивано-Франковске - с 22:00 до 08:00. В Черкассах местные депутаты решили запретить и продажу табака. Власти Днепра в мае 2018 года также запретили продажу алкоголя с 22:00 до 7:00. Аналогичные решения были приняты и в Запорожье, Житомире, Луцке, Каменце-Подольском.

В коалиции общественных организаций “За трезвую Украину” выяснили, что в целом уровень преступности в тех городах, где действует запрет, снизился. Фактически запрет на продажу алкоголя вечером улучшил ситуацию с мелкой преступностью. больше “паленого“ алкоголя. Вместе с тем, 33% респондентов считают, что запрет улучшит ситуацию с безопасностью в стране.

Ранее сообщалось о том, сколько стоят и где пришвартованы яхты самых богатых украинцев.