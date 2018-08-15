В Украине улучшились экономические настроения

В третьем квартале 2018 года индикатор экономических настроений в Украине достиг 109,6%, рассчитал Госстат.

Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, который рассчитал Госстат, в третьем квартале 2018 года достиг 109,6%. При этом он вырос по сравнению со вторым и первым кварталом этого года - с 104% и 108,8% соответственно, следует из данных на сайте ведомства.

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По данным Госстата, также зафиксировано улучшение трех из пяти индикаторов деловой уверенности - компонентов ИЭН: в розничной торговле (с 5,3% во втором квартале до 10,7%), в сфере услуг (с -5% до 0,3%), в строительстве (с -21,5% до -18,7%).

В то же время отмечается ухудшение потребительской уверенности (с -27,1% до -29,1%) и деловой уверенности в перерабатывающей промышленности (с -3,9% до -4,8%).

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"Крупнейшим в определении ИЭН является вклад индикатора деловой уверенности в промышленности - 40%, за которым следует сфера услуг - 30%, строительство с розничной торговлей - по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%", - говорится в сообщении.

При этом Госстат напоминает, что в третьем квартале 2017 года ИЭН составил 103,9%, однако в четвертом снизился до 100,4%.

Как известно, индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменений объемов продаж за последние три месяца, прогноза изменения объемов производства / продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.

Ранее сообщалось о том, что украинская "коммуналка" оказалась самой дешевой в Европе.