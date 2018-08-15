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В Нацбанке объяснили рост доллара с середины лета

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Замглавы НБУ объяснил, почему гривна начала падать этом году в июле, а не сентябре или августе, как в предыдущие годы.
Бизнес не стал ждать конца лета и начал закупать валюту в июле, подняв курс доллара
Бизнес не стал ждать конца лета и начал закупать валюту в июле, подняв курс доллара
depositphotos.com

Подорожание доллара - сезонное явление, но в этом году бизнес решил не ждать конца лета и начали закупать валюту уже в июле. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий в эфире Радио НВ.

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"Сезонность зависит от сельскохозяйственного периода. Мы же аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция. Украина экспортирует зерно. Украина №2 по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте солнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка. С другой стороны нужно понимать, что Украина имеет экономику, которая не полностью находится на светлой стороне. В частности, большая часть аграрного сектора находится в тени", - сказал он.

Также он напомнил, что в 2016 году колебания начались в сентябре, в 2017 году - в августе, в этом году - в июле.

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"Причина проста. Курс важен для бизнеса и населения. Они (бизнес, - Прим.ред.) посмотрели на это и поняли, что смысла ждать сентября нет, поэтому купили валюту в августе. Думаю, что в этом году произошла такая же ситуация. Мы видим здесь психологическое воздействие. Я бы не сказал что то, что происходит, является паникой, но есть определенная нервозность. Колебания не являются признаком кризиса", - отметил Чурий.

Также отвечая на вопрос о причинах снижения курса евро, замглавы НБУ заявил, что на евро влияют совсем другие факторы.

"Все остальные курсы являются производными от доллара. В последнее время на рынках, которые развиваются, ситуация достаточно нестабильная. За месяц гривна девальвировала на где-то на 4%, а южно-африканская валюта девальвировала на 10%", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что финансист заявил о возможном курсе 32 гривны за доллар.

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Теги: НБУ, курс валют, обвал гривны, курс гривны, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, падение гривны, курс евро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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lomlomlom    15.08.2018, 17:07
Оценка:  -1
lomlomlom
Теперь понятно, тоесть нужно ждать еще и сезонной волны повышения. Спасибо что предупредили, ато никто не знал.
гость  (аноним)  15.08.2018, 16:47
Оценка:  -1
гость
Дешевая отмазка для некомпетентных лохов.
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