Нефть подешевела на 10 долларов за три недели

Стоимость эталонных марок нефти упала ниже 76 долларов за баррель. В начале октября нефть торговалась по 86 долларов.

Нефть продолжает стремительно дешеветь, после максимума за четыре года depositphotos.com

Мировые цены на нефть продолжают дешеветь в ходе торгов в четверг, 25 октября, пишет Интерфакс.

Так, утром декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,62 (0,81%) - до $75,55 за баррель.

Читай также: Нефть ускорила падение на фоне заявлений Эр-Рияда Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $0,67 (1%) - до $66,15 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 6,346 млн баррелей. Таким образом, они увеличились по итогам пятой недели подряд.

При этом резервы бензина сократились на 4,826 млн баррелей, дистиллятов - на 2,262 млн баррелей.

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Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышения запасов нефти на 3,3 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о росте товарных запасов нефти в стране на 9,88 млн баррелей.

Дополнительное давление на рынок нефти оказывает обвал американских фондовых рынков.

"Падение рынков акций повышает опасения по поводу мирового спроса на нефть, усиливая снижение нефтяных котировок", - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида.

Ранее сообщалось о том, почему подорожал бензин и каких цен ждать дальше.