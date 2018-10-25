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Нефть подешевела на 10 долларов за три недели

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Стоимость эталонных марок нефти упала ниже 76 долларов за баррель. В начале октября нефть торговалась по 86 долларов.
Нефть продолжает стремительно дешеветь, после максимума за четыре года
Нефть продолжает стремительно дешеветь, после максимума за четыре года
depositphotos.com

Мировые цены на нефть продолжают дешеветь в ходе торгов в четверг, 25 октября, пишет Интерфакс.

Так, утром декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,62 (0,81%) - до $75,55 за баррель. 

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Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $0,67 (1%) - до $66,15 за баррель. 

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 6,346 млн баррелей. Таким образом, они увеличились по итогам пятой недели подряд.

При этом резервы бензина сократились на 4,826 млн баррелей, дистиллятов - на 2,262 млн баррелей.

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Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышения запасов нефти на 3,3 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о росте товарных запасов нефти в стране на 9,88 млн баррелей.

Дополнительное давление на рынок нефти оказывает обвал американских фондовых рынков.

"Падение рынков акций повышает опасения по поводу мирового спроса на нефть, усиливая снижение нефтяных котировок", - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида.

Ранее сообщалось о том, почему подорожал бензин и каких цен ждать дальше.

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Теги: нефть, США, фондовый рынок, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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Источник: korrespondent.net

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