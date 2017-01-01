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Минфин назвал покупателей украинских евробондов

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Большую часть еврооблигаций Украины купили инвесторы из Великобритании и США, а также других стран Европы.
Украинские бонды в основном покупали в США и Британии
Украинские бонды в основном покупали в США и Британии
depositphotos.com

Министерство финансов назвало покупателей украинских еврооблигаций два миллиарда долларов. Об этом пишет FinClub со ссылкой на Минфин.

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Так, большую часть выпуска объемом 750 млн долларов с доходностью 9% годовых купили инвесторы из США и Великобритании – их доли составили 46% и 41% соответственно.

Европейские инвесторы купили 12% от выпуска пятилетних еврооблигаций, тогда как доля инвесторов из других регионов составила всего 1%.

10-летние облигации с доходностью 9,75% годовых в основном также покупали инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов – всего 1%.

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Пятилетние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (82%). Доля хедж-фондов составила 12%, страховых и пенсионных фондов – 4%, банков – 2%.

В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).

Ранее сообщалось о том, что украинские банки заработали 6,3 млрд грн.

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Теги: Украина, США, Минфин, еврооблигация, Великобритания, евробонды, Евробонды Украины
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Источник: korrespondent.net

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