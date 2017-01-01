Будущее после BEPS: К чему приведет борьба с налоговыми уклонистами

После внедрение плана действий BEPS планируется решить проблему с зарплатами в конверте и повысить ВВП страны.

Для того, чтобы покончить с теневыми зарплатами и облегчить жизнь украинцам, планируется внедрить план BEPS. Но после этого сумма налогов, которую придется отдать в бюджет, будет равна половине зарплаты.

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Эксперты уверенны, что такие действия приведут к повышению уровня зарплат и ВВП страны, но не без потерь – некоторые предприятия не выдержат и обанкротятся.

Об этом сообщает UBR.

На сейчас из зарплаты вычисляется три налога общей суммой в 41,5% - это 18% НДФЛ, 22% ЕСВ и 1,5% на военный сбор. И, конечно же, дополнительно люди оплачивают НДС. То есть приблизительно ежемесячно средний украинец отдает больше половины своей зарплаты – 58,2%.

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В свою очередь BEPS сможет нивелировать как минимум две схемы уклонения от налогов в виде зарплаты в конверте, а также перечислений предприятиями средств на подозрительные счета,но по наллогам придется платить больше.

“Жить придется, честно декларируя свои доходы, что многие не выдержат, т.к. у нас бизнес работает по принципу свести налоги к нулю. Если увеличить налоги и платить белую зарплату, то многие будут вынуждены закрыться. Внедрение плана BEPS заключается в том, что шаг за шагом прикрутят всех, кто уходит от налогов“, – считает Александра Томашевская, гендиректор компании “Е.С.Консалтинг“.

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Всего в плане имплементации 15 шагов, которые позволят запретить банкам проводить платежи от предпринимателей на сомнительные предприятия, но пока что внедрять планируют только первые 8.

“Согласно законопроекту, банки будут пропускать все операции, но обязаны сообщать в налоговую службу о тех физлицах, которые владеют иностранными компаниями. А уже фискальная служба будет внедрять план дальше“, – рассказала исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

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Эксперты утверждают, что власти не выгодно внедрять сразу все шаги, но процесс уже невозможно остановить. В итоге планируется увеличение уровня ВВП страны.

“Уровень теневой экономики сейчас оценивается примерно в $30 млрд, что в два раза превышает имеющиеся золотовалютные резервы. Чтобы ВВП росло на 1% в год, необходимы инвестиции на $4 млрд. В случае детенизации рост ВВП составит около 6%“, – утонила Елена Коробкова.

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Соответственно от уровня ВВП вырастут зарплаты приблизительно на 20%:

“Фактическая налоговая нагрузка на работодателя увеличится, но и зарплаты тоже будут расти. Да, налоги в Украине не самые низкие, но, например, в Великобритании они еще выше, так же, как выше и зарплаты. Вопрос не в снижении налогов, а в правильном их распределении. Если люди будут понимать, куда пошли налоги, даже вопросов не возникнет, надо ли их платить“, – говорит Виктор Мороз, управляющий партнер адвокатского объединения “Suprema Lex“.

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В таком случае банки будут предоставлять кредиты чаще, а также снизят процентную ставку к почти европейским показателям.

Планируется, что пенсионный фонд решит проблемы с дефицитом, заробитчане будут охотнее платить налоги дома, а значит решится вопрос с кадровыми ресурсами.

Экспертная оценка констатирует, что таких результатов можно добиться не раньше, чем 10-20 лет. А вот на начальном уровне внедрения BEPS результаты будут не очень заманчивы: некоторые предприниматели повысят цену на товары и услуги, чтобы компенсировать налоги, вторые понизят уровень зарплаты сотрудникам, а третьи и вовсе прекратят существование.

Ранее сообщалось, в НБУ назвали риски для роста инфляции.