Цена на нефть вновь упала ниже 70 долларов

Нефть марки Brent в Лондоне подешевела на $0,70, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке упала на $0,77.

Мировые цены на нефть эталонных марок медлено снижаются после роста накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов утром во вторник, 13 ноября.

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Так, цена январьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:15 по Киеву снизилась на $0,70 (1,00%) – до $69,42 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $0,77 (1,28%) – до $59,16 за баррель.

Накануне нефть Brent подорожала на $1,60 и приближалась к $72 за баррель. Цена на сорт WTI поднялась на $1,04 и превышала $61.

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Также стало известно, что Саудовская Аравия намерена с декабря снизить добычу нефти. По словам министра энергетики страны Халед бен Абдель Азиз аль-Фалеха, “технический анализ“ указал на требуемое снижение в объеме полмиллиона баррелей в день, чтобы “стабилизировать рынок“.

Ранее СМИ сообщали о схемах покупки украинских нефтегазовых месторождений.