Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цена на нефть вновь упала ниже 70 долларов

Комментариев: 1
Нефть марки Brent в Лондоне подешевела на $0,70, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке упала на $0,77.
Цена на нефть вновь пошла вниз
Цена на нефть вновь пошла вниз
depositphotos.com

Мировые цены на нефть эталонных марок медлено снижаются после роста накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов утром во вторник, 13 ноября.

Читай также: Нефть дешевеет вторую неделю подряд

Так, цена январьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:15 по Киеву снизилась на $0,70 (1,00%) – до $69,42 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $0,77 (1,28%) – до $59,16 за баррель.

Накануне нефть Brent подорожала на $1,60 и приближалась к $72 за баррель. Цена на сорт WTI поднялась на $1,04 и превышала $61.

Читай также: Сети АЗС снизили цены на топливо в Украине

Также стало известно, что Саудовская Аравия намерена с декабря снизить добычу нефти. По словам министра энергетики страны Халед бен Абдель Азиз аль-Фалеха, “технический анализ“ указал на требуемое снижение в объеме полмиллиона баррелей в день, чтобы “стабилизировать рынок“.

Ранее СМИ сообщали о схемах покупки украинских нефтегазовых месторождений.

Поделись:
Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, добыча нефти
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.11.2018, 15:25
Оценка:  0
гость
Да и хрен с ней.
Чем дешевле, тем всем лучше.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь