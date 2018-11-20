В Украине цены на топливо продолжают снижаться

Стоимость бензинов и дизельного топлива на заправках в Украине продолжила снижение на 10-50 коп./л.

Стоимость бензинов и дизельного топлива на заправках в Украине в период с 19 по 20 ноября продолжила снижение на 10-50 коп./л. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Читай также: Мировыми ценами на нефть управляют три человека

Так, в сетях национальных операторов OKKO и WOG стоимость всех бензинов и ДТ снизили на 50 коп./л, до: А-92 - 32,49 грн/л, А-95 - 33,49 грн/л, А-95 Премиум - 34,49 грн/л, ДТ - 32,99 грн/л, ДТ Премиум - 33,99 грн/л.

На столичных АЗС AMIC бензины подешевели на 20 коп./л, до А-92 - 32,29 грн/л, А-95 - 33,29 грн/л. На KLO - до: А-92 - 31,69 грн/л, А-95 - 32,09 грн/л.

В сети BVS бензины также снизились в цене на 20 коп./л, до А-92 - 31,34 грн/л, А-95 - 31,98 грн/л.

Читай также: В Украине продолжают дешеветь все виды топлива

Средние цены на топливо на АЗС в Украине снизились, до: А-92 - 30,73 грн/л, А-95 - 31,85 грн/л, А-95 Премиум - 33,02 грн/л, ДТ - 31,63 грн/л, ДТ Премиум - 33,19 грн/л.

Ранее сообщалось о том, что в Украине продолжает дешеветь топливо.