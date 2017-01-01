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Мировыми ценами на нефть управляют три человека

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ОПЕК потеряла контроль над нефтяным рынком.
Мировым рынком нефти управляют три человека
Мировым рынком нефти управляют три человека
depositphotos.com

Цены на нефть в 2019 году будут определяться тремя людьми – президентом Америки Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и кронпринцем Моххамедом бен Салманом. И у каждого свои цели. 

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Об этом заявляет 112 Канал со ссылкой на Bloomberg.

США, Россия и Саудовская Аравия являются лидирующими компаниями по добыче нефти, даже несмотря на то, что ОПЕК состоит из 15 стран-добытчиков. 

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Страны-лидеры Саудовская Аравия и Россия были инициаторами снятия ограничений по добыче нефти. После они значительно увеличили объемы добычи и планируют продолжить прирост в следующем году.

Такие действия привели к страху перенасыщения рынка, так как запасы нефти в 2019 году превысят средний уровень в развитых странах Организации экономического сотрудничества. 

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Цены постепенно снижаются, а Саудовская Аравия планирует сокращать экспорт на 500 тыс баррелей в день и будет сокращать добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день постепенно.

Бен Салман планирует провести реформы в Саудовской Аравии и нуждается в продлении срока действия ограничений на добычу на третий год. Это позволит ему продавать нефть на 5 долларов ниже той цены, которая будет установлена в 2019 году – 73,3 доллара за баррель. 

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По прогнозам президент России Владимир Путин согласен с ценой в 70 долларов за баррель, но решение будет вынесено в декабре на съезде производителей в Вене.

Трамп будет гораздо активнее и выступать против. Они пытаются сохранить политические отношения, но журналисты Америки прогнозируют новые жесткие санкции против Саудовской Аравии в ответ на войну в Йемене и убийство журналиста-диссидента Джамаля Хашогги. 

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Еще одной угрозой Бен Салману называют нефтяные компании в Техасе, увеличившие объемы добычи за прошедший год, эквивалентом всей продукции члена ОПЕК Нигерии.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжают дешеветь все виды топлива.

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