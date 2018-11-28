Заробитчане: Каждые 30 секунд из Украины выезжает 1 человек
С 20 марта 2018 года из Украины выехало около 720 тысяч человек. Основная часть - заробитчане. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на общественную платформу Ukrainianpeopleleaks.
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“Платформа в режиме живого времени подсчитывает число покинувших страну мигрантов. Автор идеи - неизвестен. При этом название сайта созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников“ - говорится в сообщении.
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Ukrainianpeopleleaks для подсчета статистики использовали данные, которые озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс человек. В этом году угроза влияния трудовой миграции на ситуацию в экономике впервые была включена в консенсус-прогноз МЭРТ.
Ранее сообщалось о том, что заробитчан будут лишать субсидии из-за неуплаты налогов в Украине.
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Порохоботи, залишайтесь самі працювати за 300$ на місяць і самі собі розповідайте про "треба потерпіти".
Слава Дякулі і іншим "патріотам-державникам" !!!