Заробитчане: Каждые 30 секунд из Украины выезжает 1 человек

С марта 2018 года из страны выехало 720 тысяч украинцев.

С 20 марта 2018 года из Украины выехало около 720 тысяч человек. Основная часть - заробитчане. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на общественную платформу Ukrainianpeopleleaks.

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“Платформа в режиме живого времени подсчитывает число покинувших страну мигрантов. Автор идеи - неизвестен. При этом название сайта созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников“ - говорится в сообщении.

В Украине зафиксированы высокие темпы миграции Скриншот

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Ukrainianpeopleleaks для подсчета статистики использовали данные, которые озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс человек. В этом году угроза влияния трудовой миграции на ситуацию в экономике впервые была включена в консенсус-прогноз МЭРТ.

Ранее сообщалось о том, что заробитчан будут лишать субсидии из-за неуплаты налогов в Украине.