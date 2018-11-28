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Заробитчане: Каждые 30 секунд из Украины выезжает 1 человек

Комментариев: 3
С марта 2018 года из страны выехало 720 тысяч украинцев.
В Украине наблюдается дефицит кадров
В Украине наблюдается дефицит кадров
depositphotos.com

С 20 марта 2018 года из Украины выехало около 720 тысяч человек. Основная часть - заробитчане. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на общественную платформу Ukrainianpeopleleaks.

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“Платформа в режиме живого времени подсчитывает число покинувших страну мигрантов. Автор идеи - неизвестен. При этом название сайта созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников“ - говорится в сообщении.

В Украине зафиксированы высокие темпы миграции
В Украине зафиксированы высокие темпы миграции
Скриншот

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Ukrainianpeopleleaks для подсчета статистики использовали данные, которые озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс человек. В этом году угроза влияния трудовой миграции на ситуацию в экономике впервые была включена в консенсус-прогноз МЭРТ.

Ранее сообщалось о том, что заробитчан будут лишать субсидии из-за неуплаты налогов в Украине.

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Теги: украина, заробитчане, миграция, Ukrainianpeopleleaks
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.11.2018, 13:17
Оценка:  -2
гость
Ближайший месяц поток значительно уменьшится: см. пункт из указа о военполе- ограничение передвижения граждан как внутри страны, так и за рубеж! БУ-ГА-ГА! А если слиняют каким-то чудом- пэдро майно приласкает! По крайней мере в областях с вп такой сценарий вполне реален...
гость  (аноним)  28.11.2018, 13:05
Оценка:  +1
гость
Пусть даже 30% возвращается, но 500 тыс за 8 мес - просто капец! И тенденция продолжится...
ДЯКУЛА  (аноним)  28.11.2018, 13:04
Оценка:  -1
ДЯКУЛА
Все вірно роблять! Тут робити нічого, хіба що працювати на їжу і сплату комунальних послуг!
Порохоботи, залишайтесь самі працювати за 300$ на місяць і самі собі розповідайте про "треба потерпіти".
Слава Дякулі і іншим "патріотам-державникам" !!!
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