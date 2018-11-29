Украинцам рассказали, как будут платить субсидии в 2019 году

В Украине в следующем году планируют приступить к монетизации субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Стало известно, как будут платить субсидии в 2019 году depositphotos.com

Министерство социальной политики Украины разработало проект постановления о монетизации субсидий. Об этом в четверг, 29 ноября, пишет LIGA.net со ссылкой на главу директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталия Музыченко.

По его словам, процедура назначения субсидий не меняется.

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"Получателю надо подать заявление в орган соцзащиты населения и дать разрешение на обработку персональных данных банком. Затем происходит электронный обмен информацией между органом социальной защиты, Минсоцполитики, банком и предприятием, которое предоставляет услугу", - отметил Музыченко.

В Минсоцполитики отметили, что на каждого получателя субсидий будет открыт счет в банке, предположительно в Ощадбанке, куда будут зачисляться средства. С этого счета деньги будут списываться для предоставления субсидий.

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В министерстве добавили, что если потребитель потратил меньше средств, чем предусмотрено существующими нормами, то остаток после завершения отопительного сезона переводится на личный счет потребителя. Для этого ему необходимо посетить отделение банка и написать заявление.

"Потребитель сможет пользоваться этими деньгами по своему усмотрению. Но это возможно только при отсутствии задолженности за уплату коммунальных услуг", - сообщил Музыченко.

Ранее сообщалось о том, как выбрать между субсидией и льготой.