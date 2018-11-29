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Украинцам рассказали, как будут платить субсидии в 2019 году

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В Украине в следующем году планируют приступить к монетизации субсидий на оплату услуг ЖКХ.
Стало известно, как будут платить субсидии в 2019 году
Стало известно, как будут платить субсидии в 2019 году
depositphotos.com

Министерство социальной политики Украины разработало проект постановления о монетизации субсидий. Об этом в четверг, 29 ноября, пишет LIGA.net со ссылкой на главу директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталия Музыченко.

По его словам, процедура назначения субсидий не меняется.

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"Получателю надо подать заявление в орган соцзащиты населения и дать разрешение на обработку персональных данных банком. Затем происходит электронный обмен информацией между органом социальной защиты, Минсоцполитики, банком и предприятием, которое предоставляет услугу", - отметил Музыченко.

В Минсоцполитики отметили, что на каждого получателя субсидий будет открыт счет в банке, предположительно в Ощадбанке, куда будут зачисляться средства. С этого счета деньги будут списываться для предоставления субсидий.

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В министерстве добавили, что если потребитель потратил меньше средств, чем предусмотрено существующими нормами, то остаток после завершения отопительного сезона переводится на личный счет потребителя. Для этого ему необходимо посетить отделение банка и написать заявление.

"Потребитель сможет пользоваться этими деньгами по своему усмотрению. Но это возможно только при отсутствии задолженности за уплату коммунальных услуг", - сообщил Музыченко.

Ранее сообщалось о том, как выбрать между субсидией и льготой.

 

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Теги: Тарифы ЖКХ, жкх, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, субсидии, субсидия, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные платежи, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.11.2018, 13:33
Оценка:  0
гость
Вангую - пэтя устроит к новому году очередную провокацию и продлит военный "стан" на весь 2019 год.
А при военполе всякие субсидии отменяются! Весь народ воюющего государства живет под девизом- все для фронта, все для победы! (ну и шоколадному в кишеню не забудьте"!
Украинец  (аноним)  29.11.2018, 13:23
Оценка:  +1
Украинец
хрен знает что субсидиями. Одни получают, при этом покупая по 3 квартиры в год, зарабатывая кучу бабла, а народ который оф. не устроен и зарабатывает 3 копейки, посылают оформлять ФОП и платить каждый месяц налог. Половина субсидию получают при бабках. Проверить элементарно. Страна идиотов
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