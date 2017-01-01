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Коррупция съедает 2% от мирового ВВП – глава МВФ

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Глава МВФ Кристин Лагард призвала сообща бороться с коррупцией, съедающей 2 от мирового ВВП.
Глава МВФ призывает страны к сотрудничеству
Глава МВФ призывает страны к сотрудничеству
Getty Images
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала к международной кооперации в борьбе с коррупцией, которая ежегодно стоит мировой экономике порядка 1,5 триллионов долларов.

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"Взяточничество обходится мировой экономике ежегодно в более чем 1,5 триллиона долларов, или 2% от глобального ВВП. Коррупция – это коррозия, которая не признает границы. Но подумайте вот о чем: новые финансовые технологии изменяют мир и правила игры", – сказала Лагард, выступая в рамках восьмых чтений имени Генри Киссинджера, проходящего в библиотеке Конгресса США.

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По словам главы МВФ, новые идеи, включая криптовалюту, могут использоваться киберпреступниками, чтобы направить финансовые потоки на незаконную деятельности во всем мире.

"Это не проблема одной нации или одного правительства. Это может быть решено только через международное сотрудничество", – подчеркнула Лагард.
 

 

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Теги: МВФ, коррупция, борьба с коррупцией, Лагард
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Источник: korrespondent.net

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