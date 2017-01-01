Коррупция съедает 2% от мирового ВВП – глава МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала к международной кооперации в борьбе с коррупцией, которая ежегодно стоит мировой экономике порядка 1,5 триллионов долларов.

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"Взяточничество обходится мировой экономике ежегодно в более чем 1,5 триллиона долларов, или 2% от глобального ВВП. Коррупция – это коррозия, которая не признает границы. Но подумайте вот о чем: новые финансовые технологии изменяют мир и правила игры", – сказала Лагард, выступая в рамках восьмых чтений имени Генри Киссинджера, проходящего в библиотеке Конгресса США.

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По словам главы МВФ, новые идеи, включая криптовалюту, могут использоваться киберпреступниками, чтобы направить финансовые потоки на незаконную деятельности во всем мире.