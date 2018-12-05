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В Украине подорожали лекарства

Комментариев: 4
С начала 2018 года в Украине подорожали как отечественные, так и импортные лекарства. Больше всего выросли цены на отечественные лекарства.
Цены на лекарства в Украине с начала года выросли в среднем на 5,1%
Цены на лекарства в Украине с начала года выросли в среднем на 5,1%
depositphotos.com

В Украине с начала 2018 года цены на лекарства выросли в среднем на 5,1%. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.

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В частности, указано, что подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.

Так, антибиотики отечественные выросли в цене на 7,6% - до 15,57 грн за десять таблеток, капсул. Антибиотики импортные - на 5,07% - до 103,35 грн за десять таблеток (капсул).

В свою очередь отечественные сосудорасширяющие средства подорожали на 3,5% - до 10,1 грн, импортные сосудорасширяющие средства - на 3,1%, до 47,9 грн (за десять таблеток, капсул).

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К тому же, выросла стоимость жаропонижающих и обезболивающих препаратов: отечественных - на 3,2%, до 7,63 грн, импортных - на 8,3%, до 13,58 грн (за единицу).

Ранее сообщалось о том, сколько украинцы тратят на лекарства.

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Теги: Лекарственные препараты, цена, антибиотики, лекарство, лекарства, цены, Подорожание, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  05.12.2018, 17:04
Оценка:  0
гость
одни "улучшения"... и это тоже: Жыты по новому???
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:03
Оценка:  0
гость
Лечитесь по методу ульки сопрун. Если не поможет, то хоть гроши сэкономите!
нафнаф    05.12.2018, 15:32
Оценка:  0
нафнаф
Очередная перемога чесної європейської влади !
маскишоу    05.12.2018, 15:27
Оценка:  +2
маскишоу
Suka Potroshenko...Potroshit vsex
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