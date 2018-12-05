В Украине подорожали лекарства
В Украине с начала 2018 года цены на лекарства выросли в среднем на 5,1%. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.
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В частности, указано, что подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.
Так, антибиотики отечественные выросли в цене на 7,6% - до 15,57 грн за десять таблеток, капсул. Антибиотики импортные - на 5,07% - до 103,35 грн за десять таблеток (капсул).
В свою очередь отечественные сосудорасширяющие средства подорожали на 3,5% - до 10,1 грн, импортные сосудорасширяющие средства - на 3,1%, до 47,9 грн (за десять таблеток, капсул).
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К тому же, выросла стоимость жаропонижающих и обезболивающих препаратов: отечественных - на 3,2%, до 7,63 грн, импортных - на 8,3%, до 13,58 грн (за единицу).
Ранее сообщалось о том, сколько украинцы тратят на лекарства.
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