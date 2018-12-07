Минсоцполитики планирует снять ограничения на максимальный размер пенсии

Рева предложил снять ограничения на максимальный размер выплат из-за снятия ограничений с базы начисления ЕСВ.

Министерство социальной политики Украины, в следствии доработки законопроекта про изменения механизма начисления единого социального взноса, предложили снять ограничения на выплату максимального размера пенсии.

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Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Андрей Рева считает, что такой законопроект позволит выплачивать большую пенсию для украинцев.

“Это действительно является адекватным ответом на снятие ограничения базы начисления ЕСВ. Если мы всю заработную плату делаем базой начисления для уплаты единого социального взноса, то, соответственно, и пенсия также должна быть начислена по всему взносу, без ограничений. И мы абсолютно готовы на такой шаг, потому что, по моему мнению, это абсолютно адекватное предложение: люди больше платят, значит люди имеют право больше получать – в этом и заключается принцип социальной справедливости”, – говорится в сообщении Минсоцполитики со ссылкой на слова Ревы.

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Такое нововведение будет касаться только тех граждан, которые получают пенсию по Закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

“Это не будет касаться прокуроров, судей или госслужащих. Снятие ограничений на выплату пенсий, в случае принятия предложенных изменений, произойдет исключительно для участников пенсионной программы согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” после снятия ограничений на базу начисления ЕСВ”, – рассказал министр.

Ранее сообщалось, где Рева будет искать деньги на пенсии.