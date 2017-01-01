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Кабмин одобрил соглашение с Евросоюзом на €167 млн

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Правительство Украины одобрило несколько соглашений с Евросоюзом о технической помощи общим бюджетом в 167 млн евро.
Правительство одобрило соглашения с Евросоюзом о технической помощи
Правительство одобрило соглашения с Евросоюзом о технической помощи
depositphotos.com

Кабинет министров Украины одобрил соглашения с Евросоюзом о технической помощи общим бюджетом в 167 млн евро. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает РБК-Украина

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В частности, по программе расширения контактов Дом Европы сроком на восемь лет выделяется 18 млн евро для налаживания профессиональных связей и культурного обмена между гражданами стран ЕС и Украины (путем краткосрочных стажировок и т. п.).

В то же время по программе поддержки энергоэффективности EE4U-II выделяется 54 млн евро для повышения энергосбережения и снижения уровня выброса парниковых газов.

Кабмин также одобрил финансирование программы технического сотрудничества в сумме 37 млн евро, чтобы привлечь средства для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. 

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В свою очередь соглашение о финансировании мероприятия EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины направлено на привлечение средств ЕС для реформирования и модернизации системы профессионально-технического образования. Общий бюджет предусмотренной программы составит 58 млн евро.

Ранее сообщалось, что Украина получила 500 млн евро от ЕС. Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ.

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Теги: Украина-ЕС, финансы, Кабмин Украины, правительство, соглашение, финансирование, Финансовая помощь
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