Европа даст 176 млн евро на безопасность движения в Украине

Проект будет реализовываться во Львове, Киеве, Одессе, Харькове и Днепре. Эти города выбраны по оценке статистики ДТП.

Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделяют 176 млн евро на новый проект по улучшению безопасности движения в Украине. Об этом сообщил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, информирует в четверг, 13 декабря, пресс-служба Мининфраструктуры.

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"Я с удовлетворением сообщаю о начале в Украине нового проекта, направленного на дальнейшее повышение уровня осведомленности граждан в вопросах безопасности движения. Для ЕИБ это флагманский проект в регионе, ведь по объему инвестиций он самый большой - 176 млн евро. Из них Европейский инвестиционный банк выделяет 75 млн евро, остальные средства поступят от нашего партнера ЕБРР", - отметил де Загон.

От добавил, что проект будет реализован в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре - именно эти города были выбраны на основании статистики ДТП и готовности инвестировать в улучшение безопасности дорожного движения.

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Как рассказала начальник Управления безопасности на транспорте и технического регулирования Мининфраструктуры Лидия Елизарова, в 2018 году Мининфраструктуры при поддержке европейских партнеров разработало и утвердило Национальную транспортную стратегию до 2030 года.

"Одним из ключевых пунктов этой стратегии является уменьшение травматизма на дорогах до нулевого уровня до 2030 года. Также мы уже реализуем Стратегию по повышению уровня безопасности дорожного движения до 2020 года, которая финансируется из Дорожного фонда. В этом году на безопасность дорог будут направлены 1,6 млрд грн, в 2019 - 2,5 млрд грн, в 2020 - 3,4 млрд грн", - отметила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, как в областях осваивали деньги на ремонт трасс.