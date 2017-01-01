Отделения Укрпочты закрывать не будут, а пенсии доставят вовремя

Укрпочта договорилась с Пенсионным фондом о бесперебойной работе в 2019 году.

Укрпочта и Пенсионный фонд договорились о сохранении отделений и доставке пенсий depositphotos.com

По договоренности между Укрпочтой и Пенсионным фондом Украины почтовые отделения закрывать не будут, а пенсии будут продолжать доставлять в 2019 году.

Читай также: Укрпочта примет 500 млн грн, но их хватит на полгода - Смелянский

Об этом сообщают Финансы со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна на встрече с членами Наблюдательного совета Укрпочты.

"Укрпочта и в дальнейшем будет оставаться социально важной компанией. Ни сокращение количества отделений в селах, ни прекращения доставки пенсий не будет. Укрпочта будет добросовестно выполнять все социальные функции, возложенные на нее… Найдено компромиссное решение между Укрпочтой и Пенсионным фондом Украины", – сказал он.

Читай также: Порошенко выделит Укрпочте 500 млн грн для доставки пенсий

Омелян планирует вывести Укрпочту в лидеры рынка почтовых услуг в качестве современной компании, которая сочетает бизнес-подход и социальную функцию.

Ранее сообщалось, что Президент Украины предложил Смелянскому снизить свою зарплату. Петр Порошенко озвучил личную просьбу главе Укрпочты об уменьшении его зарплаты.