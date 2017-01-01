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Отделения Укрпочты закрывать не будут, а пенсии доставят вовремя

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Укрпочта договорилась с Пенсионным фондом о бесперебойной работе в 2019 году.
Укрпочта и Пенсионный фонд договорились о сохранении отделений и доставке пенсий
Укрпочта и Пенсионный фонд договорились о сохранении отделений и доставке пенсий
depositphotos.com

По договоренности между Укрпочтой и Пенсионным фондом Украины почтовые отделения закрывать не будут, а пенсии будут продолжать доставлять в 2019 году. 

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Об этом сообщают Финансы со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна на встрече с членами Наблюдательного совета Укрпочты.

"Укрпочта и в дальнейшем будет оставаться социально важной компанией. Ни сокращение количества отделений в селах, ни прекращения доставки пенсий не будет. Укрпочта будет добросовестно выполнять все социальные функции, возложенные на нее… Найдено компромиссное решение между Укрпочтой и Пенсионным фондом Украины", – сказал он. 

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Омелян планирует вывести Укрпочту в лидеры рынка почтовых услуг в качестве современной компании, которая сочетает бизнес-подход и социальную функцию.

Ранее сообщалось, что Президент Украины предложил Смелянскому снизить свою зарплату. Петр Порошенко озвучил личную просьбу главе Укрпочты об уменьшении его зарплаты.

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Теги: пенсии, Укрпочта, доставка пенсий, Омелян, Министерство инфраструктуры, наблюдательный совет, Пенсионный фонд
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