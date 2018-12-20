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В Харькове самогонные аппараты стали значительно популярнее к Новому году

Комментариев: 2
Накануне новогодних праздников в Харькове увеличился спрос на самогонные аппараты.
К Новому году в Харькове стали популярны самогонные аппараты
К Новому году в Харькове стали популярны самогонные аппараты
Getty Images

Фирмы, производящие самогонные аппараты, отмечают, что накануне праздников спрос на их продукцию значительно увеличился, передает УНН. 

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Так, фирма по производству самогонных аппаратов в Харькове предупреждает клиентов, что отправка заказа будет осуществлена при первой возможности, так как сейчас у компании слишком много покупателей.

"Сейчас заказов очень много, перед новым годом. Смотря какой аппарат - надо будет ждать, может, день, может, два", - отметил консультант. Сама фирма отмечает, что каждый месяц они продают около 310 аппаратов. 

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Еще несколько компаний из Харькова отмечают повышенный спрос, но уверяют, что заказы доставляют вовремя и даже отправляет их на следующий день после заказа, еще и предоставляют скидку. А другие предлагает в добавок ко всему гарантийный талон сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить сигареты и алкоголь после Нового года. Верховная Рада повысила табачный акциз на 31%, а водка дорожать не будет.

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Теги: алкоголь, самогонный аппарат, новогодние праздники, алкоголь на новый год, Новый Год 2019
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.12.2018, 18:28
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гость
Всего-то по 200-300 басков продают ))
от 14 до 50 л
гость  (аноним)  20.12.2018, 17:42
Оценка:  0
гость
Ну не любим мы бояру и стекломой
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