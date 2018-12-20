В Харькове самогонные аппараты стали значительно популярнее к Новому году

Накануне новогодних праздников в Харькове увеличился спрос на самогонные аппараты.

Фирмы, производящие самогонные аппараты, отмечают, что накануне праздников спрос на их продукцию значительно увеличился, передает УНН.

Читай также: Насколько подорожал рождественский холодец в Украине

Так, фирма по производству самогонных аппаратов в Харькове предупреждает клиентов, что отправка заказа будет осуществлена при первой возможности, так как сейчас у компании слишком много покупателей.

"Сейчас заказов очень много, перед новым годом. Смотря какой аппарат - надо будет ждать, может, день, может, два", - отметил консультант. Сама фирма отмечает, что каждый месяц они продают около 310 аппаратов.

Читай также: За сколько районы Киева отметят Новый год 2019

Еще несколько компаний из Харькова отмечают повышенный спрос, но уверяют, что заказы доставляют вовремя и даже отправляет их на следующий день после заказа, еще и предоставляют скидку. А другие предлагает в добавок ко всему гарантийный талон сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить сигареты и алкоголь после Нового года. Верховная Рада повысила табачный акциз на 31%, а водка дорожать не будет.