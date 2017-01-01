Биометрическая платежная карта: В Европе впервые испытали оплату отпечатком пальца

Плата проходит быстрее, а карты стали намного безопаснее.

В Италии можно будет расплатиться с помощью отпечатка пальца Getty Images

Бесконтактную платежную карту EMV впервые протестировала итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo совместно с Mastercard. Оборудование поставляет итальянская компания Gemalto. Об этом сообщает UBR.

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Человек может рассчитываться сколько угодно раз, так как карточка питается от терминала, потому работает без подзарядки. Для оплаты нужно всего лишь поднести ее к любому POS-терминалу и подтвердить отпечатком пальца.

В компаниях заявляют, что такая система значительно упростит взаимодействие покупателя и продавца, при это транзакция проходит быстрее, чем с подписью чека или введением пароля. И конечно же является намного безопаснее при воровстве карты или мошенничестве.

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Заменять или докупать новое оборудование и программное обеспечение не нужно, карта была разработана для работы с существующей инфраструктурой терминалов.

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