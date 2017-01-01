Валовой внешний долг вырос на $1 млрд за квартал
В третьем квартале 2018 года валовой внешний долг Украины вырос на 985 млн долл., или на 0,9% - до 114,742 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка в пятницу, 21 декабря.
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Также сообщается, что с начала года валовой внешний долг сократился на 709 млн долл., или на 0,6% (на 1 января 2018 года составлял 115,451 млрд долл).
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По итогам первого полугодия валовый внешний долг Украины составлял $113,751 млрд, что на 1,47%, или на $1,7 млрд меньше, чем на начало года.
Cовокупный государственный долг Украины в октябре сократился на 0,5%, или на 350 миллионов долларов, до 74,32 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что уровень теневой экономики снижается. Все методы, с использованием которых оценивается теневая экономика, показали ее сокращение по сравнению с первым полугодием 2017 года, утверждают в ведомстве.
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