Валовой внешний долг вырос на $1 млрд за квартал

За три месяца долг вырос на 0,9%, но с начала года сократился на 0,6% или 709 млн долл.

Валовой внешний долг сейчас ниже, чем на начало года depositphotos.com

В третьем квартале 2018 года валовой внешний долг Украины вырос на 985 млн долл., или на 0,9% - до 114,742 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка в пятницу, 21 декабря.

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Так, на конец третьего квартала долг сектора государственного управления составил 38,279 млрд долл., долг центрального банка – 6,749 млрд долл., долг прочих депозитных корпораций - 5,806 млрд долл., долг других секторов - 54,091 млрд долл., прямые инвестиции (межфирмовый долг) – 9,817 млрд долл.

Также сообщается, что с начала года валовой внешний долг сократился на 709 млн долл., или на 0,6% (на 1 января 2018 года составлял 115,451 млрд долл).

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По итогам первого полугодия валовый внешний долг Украины составлял $113,751 млрд, что на 1,47%, или на $1,7 млрд меньше, чем на начало года.

Cовокупный государственный долг Украины в октябре сократился на 0,5%, или на 350 миллионов долларов, до 74,32 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что уровень теневой экономики снижается. Все методы, с использованием которых оценивается теневая экономика, показали ее сокращение по сравнению с первым полугодием 2017 года, утверждают в ведомстве.