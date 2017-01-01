В Кабмине объяснили, как будут повышать пенсию в 2019 году

В Минсоцполитики рассказали, как будут повышать минимальную пенсию украинцам в следующем году.

Минимальная пенсия для лиц старше 65 лет с трудовым стажем 50-35 лет будет повышена до 1669 грн depositphotos.com

Минимальная пенсия в Украине для лиц старше 65 лет с трудовым стажем 50-35 лет будет повышена с 1 января 2019 года до 1669 грн. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на пресс-конференции в субботу, 22 декабря, сообщает УНН.

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"Будет обеспечено повышение минимальной пенсии с 1 января 2019 года на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин. Также произойдет повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля - до 1564 грн и с 1 декабря - до 1638 грн", - сообщил министр.

По его словам, в следующем году также будет осуществлен первый автоматический перерасчет пенсий в рамках пенсионной реформы. Он добавил, что сейчас Минсоцполитики работает над проектом соответствующего решения.

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Рева также отметил, что трудовые пенсии будут повышены по индивидуальным показателям пенсионеров, в том числе стажу и зарплате, на коэффициент, который будет определяться 50% темпов роста зарплаты и 50% темпов роста инфляции за 2018 год.

Ранее сообщалось, что в НБУ рассказали о росте экономики в 2018 году. По итогам текущего года рост Внутреннего валового продукта составит 3,4%, считают в Нацбанке.