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Пенсионный фонд рассказал, кому ждать перерасчет пенсии с 1 января

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Перерасчет пенсий с 1 января 2019 года будет проводиться лицам, достигшим 65 лет и имеющим страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Перерасчет пенсий с 1 января проведут около двум миллионам человек
Перерасчет пенсий с 1 января проведут около двум миллионам человек
kpravda.com

Перерасчет пенсий с 1 января 2019 года проведут для около двух миллионов человек, которые достигли 65-летнего возраста. Об этом сказала на пресс-конференции в среду, 26 декабря, директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко, сообщает Укринформ

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"У нас последующим перерасчетом с 1 января 2019 года будет проводиться перерасчет пенсии лицам, достигшим 65 лет, имеющим страховой стаж: мужчины 35 лет, а женщины - 30 лет... Стаж большой, была невысокая заработная плата, и у них сегодня невысокая пенсия", - пояснила Охрименко.

По ее словам, законодательством предусмотрено, что размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной зарплаты. 

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"Поскольку показатель заработной платы у нас увеличивается до 4 173 с 1 января следующего года, и, конечно, если для всех пенсионеров минимальная пенсия сегодня 1 497, то в этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии увеличится на 172 грн", - сообщила Охрименко.

Она добавила, что "у нас около 2 млн человек, имеющих право на такой перерасчет".

Ранее сообщалось, что накопительная пенсия не заработает с января. Минсоцполитики будет обращаться в Верховную Раду с предложением отложить введение накопительной пенсионной системы на год.

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Теги: пенсионер, пенсия, пенсионный фонд, пенсионеры, пенсии, социальные выплаты, пенсионная реформа
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