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Сколько Порошенко и сотрудники АП заработали в ноябре: Инфографика

Комментариев: 2
Порошенко получает меньше всех, а всю зарплату перечисляет на благотворительность.
Президент Украины получил зарплату и перечислил на благотворительность
Президент Украины получил зарплату и перечислил на благотворительность
Getty Images

Президент Украины Петр Порошенко заработал в ноябре 28 тысяч гривен и все деньги перечислил на благотворительность, передают Слово и Дело. 

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Сотрудники Администрации президента зарабатывают больше, чем президент. Например, самая большая заработная плата в 53 604,23 гривны принадлежит главе Администрации Игорю Райнину. Так, оклад составляет 18 тыс гривен, но надбавки ему перечисляются в размере 26 тыс 236,64 гривен, а другие выплаты в размере 9 340,59 гривен. 

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Заместитель главы Валерий Кондратюк получил в ноябре 49 270,59 гривен, где оклад составляет 15 тысяч гривен, а остальная сумма составляет за надбавки и другие выплаты. Второй заместитель Елисеев Константин получил 43,6 тыс гривен.

Еще три заместителя главы АПУ Ковальчук Виталий, Филатов Алексей и Марченко Сергей получили 43,6 тыс грн, 40,3 тыс грн и 35,141 тыс грн, соответственно.

Сколько получили президент и сотрудники АПУ в ноябре
Сколько получили президент и сотрудники АПУ в ноябре
Слово і Діло

Ранее сообщалось, что Порошенко уплатил в государственную казну 60 млн грн налогов. Налоги вычислены из полученных им дивидендов в размере 557 млн гривен.

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Теги: зарплата порошенко, зарплата президента, зарплата госслужащих в украине, Петр Порошенко, президент Украины
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.12.2018, 15:00
Оценка:  +1
гость
Аахаха, прям икону писать можно. ВЫ лучше напишите сколько он на серых схемах, на откатах и на предприятиях оформленных на подставных лиц заработал. И сколько в оффшоры вывел.
Антибес    27.12.2018, 14:41
Оценка:  0
Антибес
Да Пuдорошенко настоящий герой,йобты!Бедненький,работает задарма!Ещё,поди и спит максимум час в сутки,всё время работает,об Украине думает...В шахту бы тебя,"работника",лет на 10 без права покидания этой шахты.
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