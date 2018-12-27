Сколько Порошенко и сотрудники АП заработали в ноябре: Инфографика

Порошенко получает меньше всех, а всю зарплату перечисляет на благотворительность.

Президент Украины получил зарплату и перечислил на благотворительность Getty Images

Президент Украины Петр Порошенко заработал в ноябре 28 тысяч гривен и все деньги перечислил на благотворительность, передают Слово и Дело.

Читай также: Roshen Порошенко опустилась в мировом рейтинге

Сотрудники Администрации президента зарабатывают больше, чем президент. Например, самая большая заработная плата в 53 604,23 гривны принадлежит главе Администрации Игорю Райнину. Так, оклад составляет 18 тыс гривен, но надбавки ему перечисляются в размере 26 тыс 236,64 гривен, а другие выплаты в размере 9 340,59 гривен.

Читай также: Уровень теневой экономики снижается – МЭРТ

Заместитель главы Валерий Кондратюк получил в ноябре 49 270,59 гривен, где оклад составляет 15 тысяч гривен, а остальная сумма составляет за надбавки и другие выплаты. Второй заместитель Елисеев Константин получил 43,6 тыс гривен.

Еще три заместителя главы АПУ Ковальчук Виталий, Филатов Алексей и Марченко Сергей получили 43,6 тыс грн, 40,3 тыс грн и 35,141 тыс грн, соответственно.

Сколько получили президент и сотрудники АПУ в ноябре Слово і Діло

Ранее сообщалось, что Порошенко уплатил в государственную казну 60 млн грн налогов. Налоги вычислены из полученных им дивидендов в размере 557 млн гривен.