Повышение пенсий: Розенко рассказал детали

Вице-премьер-министр Украины заявил, что повышение пенсионных выплат с января затронет около 2 миллионов пенсионеров.

Повышение пенсий, которое стартует с 1 января 2019 года, затронет только примерно 2 миллиона пенсионеров. Об этом в четверг, 28 декабря, в эфире 112 Украина заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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"С 1 января для пенсионеров, и первое у нас - для полумиллиона военных пенсионеров будет сделан очередной перерасчет пенсии. У нас стартует новая пенсионная программа перерасчета пенсий в зависимости от минимальной зарплаты. Это будет касаться примерно 2 млн пенсионеров, которым с 1 января будут перерасчитаны пенсии", - рассказал он.

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По словам вице-премьера, речь идет о людях, которые достигли возраста в 65 лет и имеют трудовой стаж 35 лет (у мужчин) и 30 лет - у женщин. Этим людям размер пенсионных выплат будет увеличен примерно на 157 грн.

Розенко отметил, что перерасчет по новой пенсионной программе будет производиться в зависимости от минимальной зарплаты.

Ранее сообщалось, что накопительная пенсия не заработает с января. Минсоцполитики будет обращаться в Верховную Раду с предложением отложить введение накопительной пенсионной системы на год.