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Средняя зарплата в следующем году повысится – Гройсман

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Премьер-министр прогнозирует рост средней заработной платы до 10,5 тыс грн.
Гройсман прогнозирует повышение средней зарплаты в 2019 году
Гройсман прогнозирует повышение средней зарплаты в 2019 году
facebook.com/volodymyrgroysman

Средняя зарплата по итогам 2019 года по прогнозам премьер-министра Владимира Гройсмана должна составить более 10,5 тыс грн, передает Интерфакс-Украина. 

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"Наш макропрогноз рассчитывает, что в следующем году это (средняя заработная плата - Ред.) будет 10,5 тыс грн, но я думаю, что мы увеличим среднюю заработную плату, и она будет более 10,5 тыс грн по результатам 2019 года", - сообщил премьер-министр.

Также он отметил, что его прогноз по росту средней зарплаты в 2018 году успешно реализовался. 

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"Как вы видите, я в принципе не ошибся. На 1 ноября это было 9,2 тыс грн, я думаю, что около 10 тыс грн будет в этом году", - сказал Владимир.

Ранее сообщалось, что в Министерстве социальной политики считают, что зарплаты растут быстрее, чем расходы на коммуналку, а потребность граждан Украины в получении социальной поддержки будет уменьшаться.

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Теги: средняя заработная плата, зарплата, заработная плата, Владимир Гройсман, премьер-министр, повышение зарплат
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