Сколько в Украине безработных в конце 2018 года: Статистика

Уровень занятости увеличился на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году уровень безработицы снизился до 8,9% depositphotos.com

Пресс-служба Государственной статистики сообщила, что в третьем квартале 2018 года число безработных в возрасте от 15 до 70 лет составило 1,4 млн человек, а количество занятого населения снизилось на 16,7 млн человек.

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Методология проведенного исследования соответствует рекомендациям Международной организации труда, то есть оно проводилось по результатам выборочного обследования населения по вопросам экономической активности.

Отмечается, что среди экономически активного населения уровень безработицы снизился за год на 0,9 п.п. и достиг 8,0%.

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Официальный уровень безработицы за ноябрь вырос на 0,1 п.п. до 1,2%, а в декабре было зарегистрировано 301 тыс безработных, когда как в ноябре эта сумма составляла 271,4 тыс безработных.

Андрей Рева уверяет, что по сравнению с предыдущим годом уровень безработицы снизился до 8,9%.

Ранее сообщалось, что женщины в Украине зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины. Подсчитано, что мужчины зарабатывают на 24% больше.