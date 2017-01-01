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Франция выделит 64 млн евро на водоснабжение Мариуполя

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Существующая схема водоснабжения Мариуполя устарела и требует значительных финансов для проведения ремонта и модернизации.
Вода в Мариуполь поступает из реки Северский Донец
Вода в Мариуполь поступает из реки Северский Донец
КП Вода Донбасса

На обеспечение водоснабжения Мариуполя Франция выделит Украине кредит в размере 64 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в пятницу, 29 декабря. 

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"Франция даст Украине кредит в 64 млн евро на водоснабжение Мариуполя. Кабинет министров Украины одобрил проект рамочного межправительственного соглашения с Францией об официальной поддержке проекта по поставкам питьевой воды Мариуполя", – говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что выделенный кредит покроет 100% проекта по водоснабжению Мариуполя. При этом 70% товаров и услуг для реализации проекта будут приобретены у французской стороны, 30% направят на покупку украинских или иностранных товаров. 

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Также данный кредит включает 1,2 млн евро на финансирование помощи по управлению проектами.

В горсовете напомнили, что существующая схема водоснабжения Мариуполя устарела и требует значительных финансовых ресурсов для проведения ремонта и модернизации. Вода в Мариуполь поступает из реки Северский Донец, которая несколько раз пересекает линию разграничения. Мариуполь находится в самом конце цепи водоснабжения.

Ранее сообщалось, что Кабмин помог финансами Индонезии. Из бюджета выделили 10 млн гривен.

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Теги: Украина, кредиты, Франция, деньги, вода, Мариуполь, водоснабжение, кредит
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