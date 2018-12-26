Сколько взяток давали пограничникам за 2018 год

В общем зафиксировано около 800 случаев предложений о взятке в ушедшем году.

За 2018 год было зафиксировано 800 случаев предложений взятки на границе Украины dpsu.gov.ua

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что в 2018 году были зафиксированы случаи предложения взяток на границах Украины.

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“Всего в течение 2018 зафиксировано почти 800 случаев предложение взяток сотрудникам Госпогранслужбы“, - сообщается в ведомстве.

Так, например, в пункте пропуска “Лужанка“ поймали гражданина России на автомобиле Ауди с австрийской регистрацией, который предложил взятку за беспрепятственный проезд через службу.

Он протянул свой паспорт с купюрой в 20 евро внутри. После отказа пограничники проверили, что мужчина уже пытался пересечь границу в другом пункте, но не смог подтвердить свою цель пребывания.

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Похожий случай произошел на границе “Тиса“, где предлагали взятку в размере 1 тыс грн за перевод через границу ребенка без разрешения матери.

Оба случая было передано в Национальную полицию, как и остальные 800.

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