Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько взяток давали пограничникам за 2018 год

Комментариев: 0
В общем зафиксировано около 800 случаев предложений о взятке в ушедшем году.
За 2018 год было зафиксировано 800 случаев предложений взятки на границе Украины
За 2018 год было зафиксировано 800 случаев предложений взятки на границе Украины
dpsu.gov.ua

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что в 2018 году были зафиксированы случаи предложения взяток на границах Украины. 

Читай также: “Сколько денег дай - будет освоено все“: Как Рева раскрыл схемы откатов в Минсоцполитики

“Всего в течение 2018 зафиксировано почти 800 случаев предложение взяток сотрудникам Госпогранслужбы“, - сообщается в ведомстве.

Так, например, в пункте пропуска “Лужанка“ поймали гражданина России на автомобиле Ауди с австрийской регистрацией, который предложил взятку за беспрепятственный проезд через службу.

Он протянул свой паспорт с купюрой в 20 евро внутри. После отказа пограничники проверили, что мужчина уже пытался пересечь границу в другом пункте, но не смог подтвердить свою цель пребывания. 

Читай также: Заместитель главы СБУ получил квартиру от Службы в Киеве за 6 млн грн

Похожий случай произошел на границе “Тиса“, где предлагали взятку в размере 1 тыс грн за перевод через границу ребенка без разрешения матери.

Оба случая было передано в Национальную полицию, как и остальные 800.

Ранее сообщалось, что Гройсман борется с коррупцией с помощью электронных систем. Владимир Гройсман посоветовал гражданам не встречаться с чиновниками, чтобы препятствовать коррупции.

Поделись:
Теги: коррупция, взятки, пограничная служба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь